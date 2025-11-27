Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die Taschenuhr

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 20vom 27.11.2025
Folge 20: Die Taschenuhr

21 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Ein Kunde bringt eine "Wesson Over-and-Under"-Pistole ins Geschäft. Wegen ihrer Beliebtheit bei Frauen wurde die Waffe auch "Der Freund der Damen" genannt. Lässt sich das Teil verkaufen?

