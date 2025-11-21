Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der heiße Draht

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 4vom 21.11.2025
Der heiße Draht

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 4: Der heiße Draht

21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Die Pawn Stars begutachten einen Chevy Pickup aus dem Jahr 1955, sowie einen Smith & Wesson "Top Break"-Revolver. Anschließend präsentiert ein Kunde den Händlern ein Admiralstelefon aus den 1950er-Jahren, das auf einem US-Marine-Schiff im Einsatz war.

