Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 4: Der heiße Draht
21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Die Pawn Stars begutachten einen Chevy Pickup aus dem Jahr 1955, sowie einen Smith & Wesson "Top Break"-Revolver. Anschließend präsentiert ein Kunde den Händlern ein Admiralstelefon aus den 1950er-Jahren, das auf einem US-Marine-Schiff im Einsatz war.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC