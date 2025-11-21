Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 5: Übergröße
21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Die Pawn Stars staunen nicht schlecht, als ein Kunde ein Paar Vintage-Levi's-Jeans in den Laden bringt - in Größe XXXXXXL. Hoch in die Lüfte geht es bei der Begutachtung eines Teils, das zu dem weltweit schnellsten Flugzeug gehörte - der SR-71 Blackbird.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC