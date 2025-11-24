Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der Unimog

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 8vom 24.11.2025
Folge 8: Der Unimog

21 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Die Pawn Stars begutachten einen Mercedes Unimog aus den 1960er-Jahren. Anschließend will ein Kunde ein Schild verkaufen, das an der Berliner Mauer hing. Und später weckt eine Sammlung von Sammelkarten aus den 1980ern bei Chumlee Kindheitserinnerungen.

