Pawn Stars - Die drei vom Pfandhaus

Höhenflüge

Sport1Staffel 2Folge 14vom 09.06.2022
Folge 14: Höhenflüge

20 Min.Folge vom 09.06.2022Ab 12

Die Pfandleiher bekommen die Chance, eines der leisesten Luftfahrzeuge, einen legendären und äußerst seltenen Kasino-Chip und ein signiertes Trikot der New York Yankees zu erstehen.

Sport1
