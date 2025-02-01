Zum Inhalt springenBarrierefrei
PDC Europe

Sport1Staffel 2025Folge 2vom 17.10.2025
1. Runde | 2, Hildesheim

1. Runde | 2, HildesheimJetzt kostenlos streamen

Folge 2: 1. Runde | 2, Hildesheim

194 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Bei der German Darts Championship in Hildesheim steht die erste Runde auf dem Spielplan. Die Topstars der PDC Europe greifen ins Turniergeschehen ein und kämpfen um den Einzug in die zweite Runde SPORT1 überträgt die spannenden Duelle live.

