Staffel 2025Folge 4vom 18.10.2025
2. Runde | 2, HildesheimJetzt kostenlos streamen
PDC Europe
Folge 4: 2. Runde | 2, Hildesheim
190 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Bei der German Darts Championship in Hildesheim steht die zweite Runde auf dem Spielplan. Die Topstars der PDC Europe greifen ins Turniergeschehen ein und kämpfen um den Einzug ins Achtelfinale. SPORT1 überträgt die spannenden Duelle live.
PDC Europe
