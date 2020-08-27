People Magazine: Investigativ
Folge vom 27.08.2020: Mord vor dem Morgengrauen
45 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 12
Brad und Andra Sachs aus Kalifornien sind Geschäftsleute und Millionäre. Bevor sie ein Paar wurden, waren sie Konkurrenten, später gründeten sie Tech-Startups. 2014 haben die Sachs‘ ein Vermögen von 80 Millionen Dollar und bewohnen eine Luxusvilla an der Küste. Doch dieses Jahr soll ihr Schicksalsjahr werden. Nachdem in der Villa ein Notruf abgesetzt wird, finden die Rettungskräfte das pure Chaos vor: Der achtjährige Junge der Familie wurde mehrfach angeschossen, und im Schlafzimmer liegen Brad und Andra von Kugeln durchsiebt. Alles sieht danach aus, dass der Täter aus blankem Hass gemordet hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.