Der Vierfachmord von Fallbrook
Die McStays leben in Fallbrook, Kalifornien, den amerikanischen Traum. Vater Joey, ein Surfer-Boy, hat ein erfolgreiches Business. Mutter Summer, eine echte Schönheit, kümmert sich liebevoll um die beiden Söhne und die Renovierung des neuen Hauses. Doch eines Tages ist Joey verschwunden. Seine Kunden versuchen tagelang, ihn zu erreichen, bis ein Freund schließlich zum Haus fährt und eine seltsame Szene vorfindet: In der Küche liegen volle Einkaufstüten, Summers Brille, und der Fernseher läuft. Es wirkt, als ob jemand die McStays ganz plötzlich aus ihrem Alltag gerissen hätte. Doch was ist passiert?
