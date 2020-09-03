People Magazine: Investigativ
Folge vom 03.09.2020: Mord mit Biss
45 Min.Folge vom 03.09.2020Ab 12
Sherri Rasmussen aus L.A. ist hübsch, klug und glücklich verheiratet mit John, einem attraktiven Maschinenbau-Ingenieur. Der 24. Februar 1986 beginnt für das junge Paar als ganz normaler Tag. Doch dann meldet sich Sherri plötzlich krank, obwohl sie einen wichtigen Kurs besuchen sollte. Als John abends nachhause kommt, findet er ihren leblosen Körper im verwüsteten Wohnzimmer. Für Sherri kommt jede Hilfe zu spät: Wie die Obduktion später ergibt, wurde sie mit einer Keramikfigur niedergeschlagen und anschließend erschossen. Außerdem hat sie eine Bisswunde am Arm. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.