Folge vom 10.09.2020: Der Mann mit den zwei Gesichtern
In Jefferson County, Wisconsin, wird an einem schönen Augusttag eine Hochzeit gefeiert. Unter den Gästen sind auch Tim Hack und Kelly Drew, beide 19 Jahre alt und frisch verliebt. Irgendwann verlassen sie das Fest, kommen aber nie zuhause an. Polizisten suchen die Gegend nach ihnen ab, bis fünf Tage später Kellys Unterwäsche am Straßenrand gefunden wird. Nach weiteren zwei Monaten machen Jäger eine schlimme Entdeckung: Sie finden die Leichen des Paares. Kelly wurde stranguliert, Tim wurde erstochen. Die beiden Morde sollen nicht die einzigen im ansonsten so beschaulichen Jefferson County bleiben.
