People Magazine: Investigativ
Folge vom 10.09.2020: Massaker auf dem Meer
45 Min.Folge vom 10.09.2020Ab 12
Im 1300-Seelenort Craig in Alaska dreht sich alles um die Fischerei. Hier wird hart gearbeitet und exzessiv gefeiert. Im Hafen hat auch die „Investor“ angelegt, ein 850.000 Dollar teurer Luxus-Kutter, auf der Mark Coulthurst, seine Frau und ihre zwei kleinen Kinder leben. Ihre Fang-Saison war äußerst erfolgreich, so dass auch die Familie allen Grund zu feiern hat. Doch in derselben Nacht gibt es im Hafen eine Explosion: Die „Investor“ mit den Coulthursts an Bord geht in Flammen auf. Eingeschaltete Ermittler gehen anfangs von einem Unfall aus, doch dann stellt man fest, dass alle Leichen Schusswunden haben.
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
