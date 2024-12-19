Zum Inhalt springenBarrierefrei
People Magazine: Investigativ

TLCFolge vom 19.12.2024
44 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12

In einem ruhigen Vorort Ohios verschwindet 2018 Cheryl Coker nachdem sie ihre Tochter an der Schule abgesetzt hat. Danach verlaufen sich alle Spuren auf einem Parkplatz. Doch als die Ermittlungen starten, deckt die Polizei ein Netz aus Lügen auf und hat schon bald eine Theorie, wer wirklich hinter Cheryls Verschwinden stecken könnte.

