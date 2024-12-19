Der ermordete Oscar-PreisträgerJetzt kostenlos streamen
Als Dr. Haing Ngor einen Oscar für seine Rolle in “The Killing Fields” gewinnt, nachdem er dem kommunistischen Regime entkommen war, scheint alles auf einmal Sinn zu ergeben. Doch einige Jahre später wird der Schauspieler inmitten Chinatowns ermordet und das LAPD muss ein Netz aus politischen Intrigen, Rache und organisierter Kriminalität entwirren. Was steckt hinter dem mysteriösen Mord?
