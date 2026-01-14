Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perrine

Erste Gäste

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 31vom 14.01.2026
Erste Gäste

Erste GästeJetzt kostenlos streamen

Perrine

Folge 31: Erste Gäste

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine hat das erste Mal Gäste in ihrer Hütte, denen sie ein köstliches Essen vorsetzt. Rosalie und der kleine Bruder Paul sind da, und, als unfreiwilliger Gast, Monsieur Fabry, der von einem Baum in Perrines Teich gefallen ist. Es wird ein fröhlicher Sonntag.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Perrine
Studio 100 International
Perrine

Perrine

Alle 1 Staffeln und Folgen