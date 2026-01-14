Perrine
Folge 31: Erste Gäste
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Perrine hat das erste Mal Gäste in ihrer Hütte, denen sie ein köstliches Essen vorsetzt. Rosalie und der kleine Bruder Paul sind da, und, als unfreiwilliger Gast, Monsieur Fabry, der von einem Baum in Perrines Teich gefallen ist. Es wird ein fröhlicher Sonntag.
Perrine
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
6