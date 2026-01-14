Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Nachricht aus Indien

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 39vom 14.01.2026
Folge 39: Eine Nachricht aus Indien

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrines Posten als Privatsekretärin geht nicht ohne Schwierigkeiten ab: Sie muss erkennen, dass ihr Großvater ihre Mutter tatsächlich gehasst hat und noch hasst, weil er annimmt, dass sie seinen Sohn von ihm fernhält.

