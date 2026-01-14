Einzug ins Palais BilfranJetzt kostenlos streamen
Folge 41: Einzug ins Palais Bilfran
24 Min. Ab 6
Bei einem Schlagabtausch mit Tarouels wegen eines Telegramms das Bilfrans Sohn betrifft verletzt sich Perrine. Bilfran lässt sie bei sich wohnen um sie vor Tarouels und Theodors Impertinenz zu schützen. Perrine und Baron siedeln also in Bilfrans Palais über.
