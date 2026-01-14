Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perrine

Ein Sonntag mit guten Freunden

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 42vom 14.01.2026
Ein Sonntag mit guten Freunden

Ein Sonntag mit guten FreundenJetzt kostenlos streamen

Perrine

Folge 42: Ein Sonntag mit guten Freunden

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine ist glücklich, im Palais Bilfran bei ihrem Großvater zu wohnen. Doch es bedrückt sie, dass sie noch immer nicht den Mut hat, ihm zu sagen, dass sie seine Enkelin ist. Fabry ist der einzhige Mensch, dem sie sich anvertraut.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Perrine
Studio 100 International
Perrine

Perrine

Alle 1 Staffeln und Folgen