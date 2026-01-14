Unerfreulicher VerwandtenbesuchJetzt kostenlos streamen
Perrine
Folge 43: Unerfreulicher Verwandtenbesuch
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Madame Pantanne, die Mutter Theodors, kommt zu Besuch. Sie behandelt Perrine sehr hochmütig und versucht auch noch Theodor offiziell zu Bilfrans Erben zu machen. Aber Bilfran glaubt noch immer, dass Edmond am Leben ist.
