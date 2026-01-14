Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 44vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Überall kursiert das Gerücht, dass Edmond Bilfran wiederkommt. Theodors Mutter versucht vergeblich, Perrine für eine Intrige zu gewinnen. Da erscheint Rechtsanwalt Philipe mit der Nachricht, dass Edmond nicht mehr lebt. Bilfran ist ein gebrochener Mann.

Studio 100 Kids
