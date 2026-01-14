Zum Inhalt springenBarrierefrei
Perrine

Weihnachten - Ein Wunsch erfüllt sich

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 51vom 14.01.2026
Weihnachten - Ein Wunsch erfüllt sich

Perrine

Folge 51: Weihnachten - Ein Wunsch erfüllt sich

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Perrine schmückt mit den Bediensteten den Baum am Morgen des Weihnachtsfests. Am Tag darauf soll Dr. Blum den ersten Verbandswechsel bei Bilfran vornehmen. Perrine versucht ihm Mut zu machen, obwohl sie selber auch beunruhigt ist.

