Person of Interest
5 StaffelnAb 16
Programmierer Harold Finch entwickelte für die US-Regierung ein geheimes Überwachungssystem, das künftige Terrorakte verhindern soll. Dabei unterscheidet die Maschine zwischen "relevanten" Verbrechen, die eine hohe Anzahl an Todesopfern nach sich ziehen, und "irrelevanten" Verbrechen, die an normalen Bürgern ausgeübt werden sollen und aus Regierungssicht unter den Tisch fallen können. Doch schon bald kann Finch dieses moralisch verwerfliche Vorgehen nicht mehr vertreten ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen