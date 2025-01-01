Person of Interest
Folge 13: Tod und Spiele
42 Min.Ab 12
Nach dem Bankrott des größten Arbeitgebers der Kleinstadt Maple im letzten Jahr, schätzten es die Mitarbeiter der Firma Carrow wert, dass sie ihre Arbeitsplätze trotz der schwierigen Lage behalten durften. Doch wer zu viele Fragen stellt, riskiert wohl sein Leben, wie das Verschwinden einer Frau zeigt. Als sich John und Root die Firmendirektorin vorknüpfen, gesteht sie tatsächlich, dass eine Frau in ihrer Firma versteckt wird ...
Person of Interest
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen