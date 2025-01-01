Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 13
42 Min.Ab 12

Nach dem Bankrott des größten Arbeitgebers der Kleinstadt Maple im letzten Jahr, schätzten es die Mitarbeiter der Firma Carrow wert, dass sie ihre Arbeitsplätze trotz der schwierigen Lage behalten durften. Doch wer zu viele Fragen stellt, riskiert wohl sein Leben, wie das Verschwinden einer Frau zeigt. Als sich John und Root die Firmendirektorin vorknüpfen, gesteht sie tatsächlich, dass eine Frau in ihrer Firma versteckt wird ...

