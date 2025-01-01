Person of Interest
Folge 14: Sorg' für Mord
42 Min.Ab 12
Die neue Nummer fällt auf Emma zurück, die als Geschworene über einen Mordfall urteilen soll. Finch sitzt neben ihr auf der Geschworenenbank und findet heraus, dass die Frau unter Druck gesetzt wird, damit der Prozess mit einem Freispruch endet. Wer ist der Fixer, der aus dem Hinterhalt agiert?
Person of Interest
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
