Person of Interest
Folge 16: Mordspaß
42 Min.Ab 12
Dieses Mal wird Finch und Reese die Immatrikulationsnummer der Anthropologiestudentin Harper Rose ausgespuckt, die sich schnell als Betrügerin entpuppt. Ihr gelingt es, bei einer Ausgabestelle für medizinisch genutztes Marihuana, wo mit Bargeld bezahlt wird, eine immense Geldsumme abzufangen, infolgedessen einige der Beteiligten ins Krankenhaus müssen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen