Person of Interest
Folge 19: Suchen-Vernichten
42 Min.Ab 12
Sulaiman Khan, der Gründer und CEO der erfolgreichsten Anti-Viren-Software der Welt, wird Opfer eines Hackerangriffs, der weitreichende Folgen hat. Khan schwebt nun in großer Gefahr - können Reese und Finch ihn beschützen?
Person of Interest
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
12
