Person of Interest
Folge 3: Gefühl und Gewissen
42 Min.Ab 12
Die Maschine hat die Nummer eines professionellen Wingmans ausgespuckt, der unbeholfenen Männern zu Dates verhilft. Fusco erhält von Finch den Auftrag, den Mann im Auge zu behalten. Um nicht aufzufliegen, gibt er sich als neuer Kunde aus, was ihm allerdings schnell zum Verhängnis wird ...
