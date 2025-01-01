Person of Interest
Folge 6: Detective Forge
42 Min.Ab 16
Die neue Sozialnummer führt auf den unscheinbaren Versicherungsangestellten Walter zurück, der nach außen hin ein eintöniges Leben führt. Doch schon bald stellt sich heraus, dass mehr hinter ihm steckt: Undercover ist Walter nämlich als Fake-Cop unterwegs und untersucht unaufgeklärte Morde, die von der Polizei ad acta gelegt wurden. Als er jedoch einem vermeintlichen Selbstmord nachgeht, gerät er ins Visier zweier gefährlicher Verbrecherorganisationen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
