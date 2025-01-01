Zum Inhalt springenBarrierefrei
Person of Interest

John Reese und das Spiel des Lebens

John Reese und das Spiel des Lebens

Folge 3: John Reese und das Spiel des Lebens

42 Min.Ab 12

Als die Maschine das Team auf Alex Duncan ansetzt, droht Johns Tarnung aufzufliegen. Beim Überprüfen von Duncan bemerkt Reese, dass dieser von CIA-Agenten beschattet wird - darunter Johns früherer Boss, Terence Beale. Reese wird klar, dass er und Kara 2010 bei einem von Beale angeordneten Auftrag Duncans Bruder ausgeschaltet haben. Da Duncan nun den Tod seines Bruders untersucht, ist er in Beales Fadenkreuz geraten.

