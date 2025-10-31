Der Fall Maria Ladenberger - Tod einer MedizinstudentinJetzt kostenlos streamen
Perspektiven des Todes
Folge 9: Der Fall Maria Ladenberger - Tod einer Medizinstudentin
30 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Im Herbst 2016 erschüttert ein brutaler Mord an der Medizinstudentin Maria Ladenberger Freiburg und die ganze Region. Eine junge Frau wird vergewaltigt und getötet – doch der Täter bleibt zunächst unbekannt, die Angst wächst. Trotz über 2300 Zeugenvernehmungen und intensivster Ermittlungen bleibt die Frage: Handelt es sich um einen Einzeltäter oder sogar einen Serienmörder? Die Polizei steht unter enormem Druck, die Öffentlichkeit ist verunsichert, und Gerüchte breiten sich aus.
Perspektiven des Todes
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins