Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 29.01.2021: Das Haus der vielen Geister
44 Min.Folge vom 29.01.2021Ab 16
Jack Osbourne und Katrina Weidman sind in Wilder, Kentucky, um einen der berüchtigtsten Spukorte der Welt aufzusuchen: Das „Bobby Mackey’s“ ist eine legendäre Country Bar mit unheimlicher Geschichte. Früher war das Gebäude ein Schlachthof, während der Prohibition Kneipe und Kasino. Hier werden Menschen von unsichtbaren Wesen gekratzt, gestoßen und manchmal bis nachhause verfolgt. Es wird auch von satanischen Ritualen berichtet, die noch immer abgehalten werden. Viele halten die Kneipe für ein Tor zur Hölle. Die beiden Geisterjäger können es deshalb kaum erwarten, mit ihren Recherchen zu beginnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.