Als Katrina Weidman und Jack Osbourne in Juneau, Alaska, ankommen, ist es kalt und regnerisch - eine Atmosphäre wie im Horrorfilm. Die Geisterjäger:innen sind für Ermittlungen im „Alaskan“ angereist, ein altes Hotel aus der Goldgräberzeit, in dem es hohe paranormale Aktivitäten gibt. Das Haus hat eine dunkle Vergangenheit, geprägt von Geldwäsche, Drogenhandel und Prostitution. Seitdem werden Hotelgäste im Schlaf berührt und von Geistern aufgeschreckt, die über den Betten schweben. Viele Leute sind hier auf seltsame Art gestorben, so dass Jack es kaum erwarten kann, mit seinen Recherchen zu beginnen.
