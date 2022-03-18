Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 18.03.2022: Medium wider Willen
45 Min.Folge vom 18.03.2022Ab 12
Jack und Katrina reisen nach Connecticut, um im Captain Grant’s Inn zu ermitteln. Das Haus aus dem 18. Jahrhundert gehörte einer Kapitänsfamilie und gilt als paranormaler Hotspot. Die neue Eigentümerin machte daraus eine Pension und hat ständig mit paranormalen Vorfällen zu kämpfen. Die Ghosthunter erfahren, dass unter anderem Geister von Kindern in dem Haus spuken, Gästen übers Gesicht streifen und Gegenstände bewegen. Direkt neben der Pension liegt ein alter Friedhof und verleiht dem Ensemble eine Gruselfilm-artige Atmosphäre. Da hier insgesamt 300 Geister wohnen sollen, hat das Team viel zu tun.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.