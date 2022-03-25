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Pforten zur Schattenwelt

Hotel mit gruseligen Gästen

TLCFolge vom 25.03.2022
Hotel mit gruseligen Gästen

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Pforten zur Schattenwelt

Folge vom 25.03.2022: Hotel mit gruseligen Gästen

44 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12

Katrina und Jack sind in Flagstaff, Arizona, im Hotel Monte Vista, das zu den gruseligsten Orten der USA zählt. Früher wurden hier illegal Prostitution und Glückspiel betrieben. Die Ghosthunter haben von verschiedenen paranormalen Vorfällen gehört, die den Besitzer:innen Einbußen bescheren, weil Gäste früher abreisen: seltsame Stimmen, ein Schattenmann, der im Hotelkeller wohnt, ein Schaukelstuhl mit Eigenleben und haufenweise Flaschen, die in der Bar umfallen. In den 1930er Jahren soll hier ein berüchtigter Bankräuber an einer Schusswunde verblutet sein. Katrina und Jack starten ihre Recherche.

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