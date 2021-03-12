Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 12.03.2021: Die verfluchte Kirche
44 Min.Folge vom 12.03.2021Ab 12
Katrina und Jack sind auf dem Weg nach Wilder, Kentucky, um dem „Bobby Mackey’s“ einen Besuch abzustatten. Die legendäre Country Bar zählt zu den berüchtigtsten Spukorten der USA. Früher war die Bar ein Schlachthof, dann ein Kasino. Hier sind schon etliche Leute gestorben, außerdem werden Gäste von unsichtbarer Hand gekratzt und gestoßen. Es wird auch von satanischen Ritualen berichtet, die immer noch abgehalten werden. - Ein Grund, warum viele die Kneipe für ein Tor zur Hölle halten. Die Geisterjäger:innen befragen zunächst Augenzeug:innen, um herauszufinden, warum die paranormalen Aktivitäten in letzter Zeit sprunghaft angestiegen sind.
