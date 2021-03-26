Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 26.03.2021: Die Shanghai-Tunnel
44 Min.Folge vom 26.03.2021Ab 12
Portland in Oregon ist in dieser Episode das Ziel von Katrina und Jack. Hier wollen sie die Shanghai-Tunnel besichtigen, die im 19. Jahrhundert gebaut wurden und ein sehr düsterer Teil der Stadtgeschichte sind: Wurde jemand „shanghaied“ bedeutete es, dass er unter Drogen gesetzt und durch die Tunnel auf ein Schiff Richtung China verschleppt wurde, um Zwangsarbeit zu verrichten. Andere Menschen wurden durch die Tunnel entführt und als Sklav:innen in verschiedene Länder gebracht. Oft starben sie, bevor sie auf den Schiffen ankamen, weil ihnen zu viel Betäubungsmittel eingeflößt wurde. Die Geisterjäger:innen wollen neu eröffnete Tunnelabschnitte auf paranormale Aktivitäten untersuchen.
Genre:Paranormal, Reise
