Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 09.04.2021: Spuk im Museum
45 Min.Folge vom 09.04.2021Ab 12
Die Geisterjäger:innen Katrina Weidman und Jack Osbourne sind in Buffalo, New York, um ihre Ermittlungen im „Iron Island“ Museum aufzunehmen. Das Gebäude ist von Eisenbahngleisen umgeben und hat schon viele Funktionen erfüllt: Um 1880 erbaut, war es zunächst eine Kirche, danach ein Bestattungsinstitut und nun ist es ein Museum. Die Besitzerinnen Marge und Linda hatten hier schreckliche Erlebnisse, hinter denen ihrer Meinung nach, ein Dämon steckt. Auch verschiedene paranormale Expert:innen vermuten böse Mächte und Portale ins Jenseits. Als die Geisterjäger:innen zum ersten Treffen mit der Museumsbesitzerin kommen, beschleicht sie ein unheilvolles Gefühl.
Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
