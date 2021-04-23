Vier Todesfälle und keine HochzeitJetzt kostenlos streamen
Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 23.04.2021: Vier Todesfälle und keine Hochzeit
44 Min.Folge vom 23.04.2021Ab 12
Katrina und Jack sind in Denver, Colorado, wo sie im „König der Spukhäuser“, der Croke-Patterson Mansion ermitteln. Das Anwesen hat eine lange Geschichte seltsamer und düsterer Vorfälle, die mit dessen Eigentümer:innen zu tun haben. Fast alle Bewohner:innen erlebten Schicksalsschläge, verloren ihren Besitz oder starben. In der Mansion wurde noch keine Ermittlung gefilmt, weshalb Katrina und Jack besonders gespannt auf ihre Rechercheergebnisse sind. Gibt es dort ein Portal, das sich bösen Mächten geöffnet hat? Welche Art von Spuk ist zu erwarten? Die erfahrenen Geisterjäger:innen werden es herausfinden.
