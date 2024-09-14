Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 14.09.2024: Nachts im Museum
45 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 12
Jack und Katrina reisen nach Plymouth, Massachusetts, um das historische „Taylor Trask Museum“ zu untersuchen, das in der berüchtigten North Street liegt. Sie gilt als eine der am stärksten von Geistern heimgesuchten Straßen in den USA. Hausverwalterin Jan, die hier auch Geistertouren veranstaltet, braucht die Unterstützung der beiden Experten, denn in letzter Zeit spielen die toten Seelen verrückt, und Jan fürchtet um ihre Sicherheit: Nach den üblichen körperlosen Stimmen und Erscheinungen gibt es nun auch sehr feindselige Vorfälle, bei denen Fernseher geworfen werden.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.