Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 26vom 14.01.2026
5 Min.Folge vom 14.01.2026

Piet Pirat macht eine erstaunliche Entdeckung: Er hat eine alte Schatzkiste gefunden und sieht sofort nach, was sich darin befindet. In der Schatzkiste entdeckt er eine weitere Schatzkiste und das Spiel geht so weiter bis er die vierte Kiste findet, an der ein Brief hinterlassen wurde. Er stammt von dem Piratenkapitän Schellfisch, der darin schreibt, dass er seinen Schatz hilfebedürftigen Menschen geschenkt hat. Am Ende sind Piet und seine Freunde nicht traurig darüber, keinen Schatz gefunden zu haben, denn es geht ihnen ja auch ohne Reichtümer gut.

Studio 100 International
