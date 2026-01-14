Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 31vom 14.01.2026
5 Min.Folge vom 14.01.2026

Steven will Berend mit einer kleinen Handpuppenmaus einen Schreck einjagen. Aber der hat keine Angst vor Mäusen, im Gegensatz zu Krista. Und so beschließen die beiden, ihrer Freundin einen Streich zu spielen. Krista erschreckt sich gewaltig und bittet Piet, die Maus zu fangen. Der Kapitän schleicht sich in die Kombüse und schlägt zu. Doch anstatt einer Maus trifft er Berends Finger, der mit seinem Streich maßlos übertrieben hat.

Studio 100 International
