Piet Pirat
Folge 33: Schiefe Töne
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Piet Pirat schenkt Steven eine Trompete, mit deren Hilfe er sich den anderen gegenüber äußern soll, je nachdem wie oft er die Trompete bläst. Aber schon nach einiger Zeit sind Berend, Krista und Piet von dem lauten Instrument verschreckt und vollkommen genervt. Piet empfiehlt Krista und Berend, sich Watte in die Ohren zu stecken, um das Getöse nicht mehr ertragen zu müssen. Doch die Sache nimmt ein unerwartetes Ende: Aus Stevens Trompete kommt kein Laut mehr. Am Ende machen ihm seine Freunde klar, dass sie ihn so akzeptieren wie er ist, ob nun mit oder ohne Trompete.
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0