Piet Pirat
Folge 38: Hungriger Besuch
Die Besatzung des Krummen Kahns erwartet heute als Gast Jan Still, den Cousin von Steven Still. Zu diesem Anlass backt Berend eine Torte, von der Steven nicht kosten soll, solange sein Cousin nicht an Bord ist. Aber mit einem Trick versucht er doch noch das eine oder andere Stück früher als geplant essen zu können. Steven verkleidet sich als Jan Still und überrascht die restliche Besatzung durch sein frühes Erscheinen. Nachdem es Steven etwas mit dem Torteessen übertreibt, ihm kleine Fehler unterlaufen und Krista einen Brief von Cousin Jan findet, kommen Piet und Krista hinter das Geheimnis von Stevens Maskerade und machen dem Treiben ein Ende.
