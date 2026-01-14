Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der zerbrochende Krug

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 42vom 14.01.2026
Folge 42: Der zerbrochende Krug

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Berend hat einen goldenen Krug von seinem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater geerbt und zeigt ihn voller Stolz Steven. Doch der lässt ihn versehentlich fallen, und der Krug zerbricht in viele Scherben. Berend ist außer sich. Steven flieht und versteckt sich im Ofen. Voller Trauer und Wut erzählt Berend Krista, was passiert ist. Während Berend die Scherben aufräumt, macht er eine großartige Entdeckung: im Krug lag die ganzen Jahre unentdeckt ein Säckchen mit Gold, das nun ans Tageslicht befördert wurde.

