Piet Pirat

Kapitänstag

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
Folge 43: Kapitänstag

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Einen Tag vor dem sogenannten Kapitänstag ist Piet sehr aufgeregt. Er hofft, dass Krista, Berend und Steven diesen wichtigen Tag nicht vergessen. Vorsorglich fragt er bei allen nach, ob sie denn wissen, was morgen für ein Tag sei. Doch die drei geben sich ahnungslos. Piet ist enttäuscht und beschließt, das Schiff zu verlassen, wo er doch anscheinend niemandem wirklich wichtig ist. Am nächsten Morgen will er in aller Frühe aufbrechen, als – Überraschung! – der Krumme Kahn doch noch festlich geschmückt ist und alle ihm gratulieren. Piet ist gerührt und glücklich.

