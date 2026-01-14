Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knusperhörnchen am Haken

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 46vom 14.01.2026
5 Min.Folge vom 14.01.2026

Berend will die anderen mit einem kleinen Späßchen an der Nase herumführen, indem er auf dem Esstisch ein Stück Gebäck platziert, das an einem Angelhaken befestigt ist. Als die hungrige Krista erscheint und das Gebäck essen will, zieht Berend, der sich in der Kombüse versteckt hat an der Angelschnur. Auch Piet Pirat fällt auf den Trick rein. Er findet ihn aber so gut, dass er es selbst einmal probieren möchte. Nachdem Steven aufgetaucht ist, reagieren Piet und Berend zu spät, denn Steven hatte schon das Gebäck samt Haken verschluckt.

