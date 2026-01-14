Piet Pirat
Folge 47: Katzenjammer
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend nimmt heimlich eine kleine Katze mit an Bord, obwohl Piet keine Tiere an Bord duldet. Krista und Steven versprechen, nichts zu verraten. Als Berend Fisch zum Mittagessen zubereitet, ist er für einen Moment abgelenkt, doch das reicht schon aus, und die Katze isst den ganzen Fisch auf. Berend versucht, das Malheur zu vertuschen, doch zu spät: Piet hat die Katze entdeckt. Berend muss sie zurück an Land bringen. Zum Trost verspricht Piet, dass Berend jedes Mal, wenn sie in diesem Hafen anlegen, die Katze mit an Bord nehmen darf.
