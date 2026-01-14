Piet Pirat
Folge 52: Fauler Zauber
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Piet Pirat hat eine Voodoo-Puppe auf einem afrikanischen Markt gekauft. Als er sie an Steven ausprobieren möchte, muss er feststellen, dass der Voodoo-Zauber nicht wirkt. Zusammen mit Steven beschließt Piet, Berend hereinzulegen. Berend steht der Sache erst skeptisch gegenüber, ist dann aber begeistert von den Voodookünsten, als er sieht, welche Wirkung die Nadeln in der Puppe auf Steven haben. Er bittet Piet um die Puppe und verspricht ihm im Gegenzug dafür zehn Sahnecremetorten.
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0