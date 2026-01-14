Piets irre Pleiten
Folge 22: Ab in die Wildnis
Maxine fährt campen. Mit ein paar anderen Mädels möchte sie für ein paar Tage lernen, in freier Natur zu leben. Zeke beschließt augenblicklich, schon immer eine große Begeisterung für Wald und Wiese, für Eichhörnchen und Spinnen und für das Sammeln wilder Petersilie gehabt zu haben. Mit Hilfe seines Zauber-Zeichenblocks sorgt er dafür, dass er sich mit Wohnwagen und seiner gesamten Familie ganz in der Nähe von Maxines Camp aufhält. Ab jetzt muss er nur noch dafür sorgen, dass er Maxine, dem Traum seiner schlaflosen Nächte, auch wirklich begegnet, „rein zufällig“ natürlich. Das allerdings gestaltet sich alles andere als einfach, denn Zeke verliert im Wald rasch die Orientierung, und so ist es kein Wunder, dass er zwischen all den Bäumen weder Ein noch Aus findet. Ein Zustand, der noch weit gefährlicher wird, als ein wilder Bär auftaucht. Denn so ein wilder Bär liebt Blaubeeren, vielleicht aber auch Jungs namens Zeke. Und noch viel schlimmer: vielleicht ist der Bär auf der Pirsch nach Maxine!
