Staffel 1Folge 1vom 15.08.2026
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Pinky Malinky
Folge 1: Pilot
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Ein Dokumentarteam begleitet den unverbesserlichen Optimisten Pinky Malinky. Er setzt alles daran, die schlechte Stimmung seiner Mitschüler aufzubessern. Für dieses Ziel schreckt er vor nichts zurück und wird sogar zum neuen Maskottchen.
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Alle Staffeln im Überblick
Pinky Malinky
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany